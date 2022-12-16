مصطفى بكرى يكشف عن بوادر حل لأزمة ارتفاع سعر الدولار (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكرى، إن هناك من يسعون لتجفيف منابع الدولار لمصر، بالإضافة لتداعيات الأزمة الاقتصادية، والحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار وعلى الاستيراد.

ولفت خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن أسباب تفاقم أزمة الدولار وخلق سوق سوداء، تعود لعوامل خارجية، مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على ميزان المدفوعات، فمصر تستورد 10 ملايين طن قمح، وأصبح الزيادة في سعرها حوالي 2.5 مليون دولار، كما أن ميزانية البترول، وُضعت وكان سعر البرميل 60 دولارًا، أما اليوم فالبرميل بـ110 دولارات.

بوادر لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار

وكشف مصطفى بكري عن بوادر لحل الأزمة، وهو توقيع اتفاقات لتصدير غاز شهريًا بـ500 مليون دولار، فضلًا عن بقاء الودائع العربية الدولارية في البنك المركزي.

وأردف: "الدولة تسعى بكل ما تملك لإنقاذ مئات المصانع والشركات وتمكنها من سداد الرواتب للعمالة، واعتمدت 10 مليارات جنيه لدعم الصادرات".

ولفت إلى أن اليوم تم اعتماد 750 مليون دولار من قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، البالغ 3 مليارات دولار، كما أن الاتفاق يعطي الحكومة المصرية الحق في طلب مليار دولار قبل 30 يونيو 2023، ومدة سدادها تصل لـ15 سنة، ومن الممكن أن يساعد على تحريك الأمور.