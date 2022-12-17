مناقشة سلسلة «كلام سليم» لـ سماح أبو بكر عزت بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، مساء اليوم السبت، فى إطار برنامج النشاط الثقافى خلال شهر ديسمبر 2022 بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير المكتبة، ندوة ثقافية لعرض ومناقشة وتوقيع سلسلة ”كلام سليم" للكاتبة سماح أبو بكر عزت الصادرة عن دار نهضة مصر، بحضور الكاتبة نشوى الحوفى، والدكتور اشرف قادوس، والدكتور محمد سيد عبدالتواب، والكاتب عبده الزراع.

سلسلة «كلام سليم» تتضمن ثلاث قصصة تناقش فكرة التوعية بالمثلية، مكتوبة بطريقة مبسطة ومناسبة للأطفال من سن ست سنوات، وتتضمن السلسلة ثلاث قصص «قوس الخطر، وآسف ممنوع الدخول، وشمس وقمر»، ومن المقرر أن يتم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

الكاتبة سماح أبو بكر عزت هي كاتبة مصرية تخصصت في أدب الطفل والكتابة للأطفال، وأقامت العديد من ورش الكتابة للأطفال في مصر وفي بلدان أخرى، وحظيت بالتكريم وحازت على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها، وهي ابنة الممثل المصري الراحل أبو بكر عزت، والكاتبة المصرية الراحلة كوثر هيكل.

ألفت سماح أبو بكر عزت عدة مؤلفات فيما يتعلق بأدب الطفل تجاوز عددها 40 كتابًا تنوعت ما بين القصص والكتب التاريخية، ومنها: "الدائرة الحائرة: صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للنشر، وفازت جائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين لعام 2020، وهي واحدة من أهم الجوائز الثقافية في مجال أدب الطفل واليافعينن وجه القمر و صدرت عام 2020 عن دار دار البرج ميديا للنشر والتوزيع، ومروة وأصدقاء البحر صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، وغابة بين الأمواج صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ولؤلؤة في السماء صدرت عام 2020 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر"، وغيرها من الأعمال الإبداعية.

حصلت الكاتبة سماح أبو بكر عزت على العديد من الجوائز العربية والدولية في مجال أدب الطفل والكتابة الدرامية للأطفال، ومن بينها:الجائزة الذهبية في مجال السيناريو من مهرجان الإبداع العربى عن مسلسل «علاء الدين وكنز جدو أمين»، جائزة المجلس الدولى لكتب اليافعين بسويسرا عام ٢٠٢٠ عن قصة «الدائرة الحائرة»، جائزة خليفة التربوية عن قصة بستان العدالة، جائزة معرض الكتاب عن قصة «قناة لا تعرف المحال»، جائزة خاصة للطفل ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2022.