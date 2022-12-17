السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«انقلب عليهم السن».. مصرع طفل وإصابة شاب داخل توكتوك بدمياط

اسعاف
اسعاف

شهدت قرية الوسطاني أمام قرية "بطرس" التابعة لمدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم السبت، حادث أليم، حيث لقي  طفلا مصرعه بينما أصيب شاب إثر تعرضهما لحادث مروري.

كانت قد تلقت قوات الأمن بلاغا أفاد بوقوع سيارة محملة بمواد بناء "سن" على توك توك بأحد طرق مدينة كفر سعد، وتحركت قوة أمنية برفقة سيارة الإسعاف لموقع الحدث. 

نقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى الأزهر لتلقي العلاج اللازم غير أن أحدهما قد فارق الحياة ويدعى "يوسف م. ر" 11 عاما، بينما أصيب "كارم ع م" 30 عاما باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالبطن والذي تم إيداعه داخل مستشفى الأزهر لتلقي العلاج اللازم في حالة غير مستقرة.

فيما قامت قوات الأمن بالتحفظ على قائد السيارة وتحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فضلا عن إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.

استكمال التحقيقات التحفظ على قائد السيارة المحضر اللازم حادث مرورى تلقي العلاج اللازم لقى طفل مصرعه لتلقي العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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