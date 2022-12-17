الموافقة على إنشاء ناد رياضى اجتماعى فى البحيرة

استعرض المجلس التنفيذي للمحافظة خلال اجتماعه الذى عقد اليوم برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبحضور اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، عددا من التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها، حيث تم عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، وموقف التعديات - التقنين على أملاك الدولة وموقف التصالح على مخالفات المباني وتحصيل الإيرادات بالديوان ومؤشر إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وموقف الطلبات المقدمة من المواطنين للمراكز التكنولوجية بديوان المحافظة والمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع أعرب اللواء أحمد أنور عباس، عن مدى فخره وسعادته بتكليفه للعمل سكرتيرا عاما بمحافظة كبيرة وعريقة كمحافظة البحيرة، مشيدا بحسن وحفاوة استقبال أهلها، مضيفا أننل سنسعى بكل طاقاتنا لنكون على قدر المسئولية والعمل على تلبية كافة احتياجات ومطالب الموطنين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاق اسم الشهيد عبد العليم عبد الهادي الزيات، على وحدة العناية المركزة بمستشفى إدكو المركزى والذى كان يعمل أخصائي تمريض بمستشفى إدكو وتوفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تخليدا لذكراه نظرا لمجهوده وتفانية في عمله وكذا الموافقة المبدئية على كتاب هيئة الأبنية التعليمية والمتضمن توجيهات وزير التنمية المحلية بتوفير قطع أراضي مناسبة لإنشاء المدارس المصرية اليابانية ومنها طلب استغلال مساحة أرض فضاء بمساحة 5600 م2 ضمن أرض الأرشاد الزراعي والمشتراه من الإرشاد الزراعي بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية.

كما جرى الموافقة على كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بشأن مقترح استغلال أرض أملاك دولة مساحة 12 ألف متر بناحية أبو حمده لإنشاء نادي رياضي اجتماعي مع إقامة عدد 2 برج إسكان متميز يتبع صندوق الإسكان المتميز للوحدة على مساحة 2000م2، وتم عرض كتاب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد بشأن توفير أراضي لإنشاء عدد (15) مكتب بريد؛ عدد 20 برج محمول بمراكز دمنهور - حوش عيسى أبو المطامير - كفر الدوار - وادى النطرون حيث تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بدراسة الأماكن الملائمة لإقامة تلك المشروعات الخدمية والعرض علي المجلس التنفيذي في جلسته القادمة.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على دمج بعض المشروعات الخدمية للمحافظة في اطار تحسين مستوى الخدمات ورفع العائد منها مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتشمل دمج مشروع التدريب المهني مع مشروع تشغيل الشباب والعمالة الموسمية وكذا دمج مشروع مركز تدريب الحاسب الآلي مع مكتبة مصر العامة، والموافقة على ضم أصول عدد 4 أوتوبيس نقل ركاب من مركز كفر الدوار الي مشروع النقل الداخلي بكفر الدوار لتعظيم قدرات المشروع لصالح المواطنين.