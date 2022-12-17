موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

موعد بطولة مستر أولمبيا "كمال الأجسام للمحترفين" من المواضيع التى لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل المهتمين بهذه اللعبة العالمية وذلك من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالي:

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022

البداية كانت منتصف ديسمبر

بدأت بطولة كمال الأجسام للمحترفين "مستر أولمبيا 2022" فى 15 من ديسمبر الحالي على أن تنتهي غدًا الأحد 18 ديسمبر.

بطولة مستر أولمبيا 2022

الفائزون السابقون ببطولة مستر أولمبيا

شخصيات حصدت "مستر أولمبيا"

بيج رامي

كان البطل المصري "بيج رامي" قد قحقق إنجازًا كبيرًا لمصر وذلك بعد حصوله على الميدالية العام الماضي ولمدة ثلاث بطولات متتالية مما جعل المصرييون ينتظرون فوزه بها للعام الرابع على التوالي.

لاري سكوت

كانت أول فائز لهذه المسابقة كان شاب أمريكى يسمى ـ لارى سكوت، وحصل عليها عام 1965 وكانت لاجائزة تقديرية وليس تحمل شق مادى وقتها.

أرنولد شوارزنيجر

حصل الممثل الأمريكي الشهير ـأرنولد شوارزينجرـ على 6 القاب متتالية بداية من عام 1970- وحتى 1975.

فرانكو كولومبوس

الممثل الإيطالي "كولومبوس" تمكن من الحصول على لقب "مستر أولمبيا" عام 1976، و1981

المشاركون في بطولة مستر أولمبيا 2022

تقام البطولة في مدينة لوس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهم كالتالي:

يشارك من ن مصر كلا من( بيج رامي، محمد شعبان، محمد إمبابي، أحمد الحلواني، أحمد شكري).

يشارك من الأردن كلا من محمد النسور.

من ليبيا اللاعب كمال القرقني.

من الكويت كلا من( أحمد أشكناني، يوسف الشعبان، ناصر محمد، عبد الله الشرفي)

من عمان كلا من ( أنور البلوشي، مازن الرحبي).

من العراق اللاعب أحمد فوزي.

من تونس اللاعب محمد أمين الفخفاخ.

من سوريا اللاعب مايكل دبول.

من المغرب اللاعب مهدي كبادج.

من قطر اللاعب عمران خان.

من البحرين كلا من( محمود المغربي، حامد جمعة).

جوائز بطولة مستر أولمبيا 2022

• المركز الأول: يحصل على جائزة بقيمة 400 ألف دولار.

• المركز الثاني: يحصل على جائزة بقيمة 150 ألف دولار.

• المركز الثالث:يحصل على جائزة بقيمة 100 ألف دولار.

• المركز الرابع: يحصل على جائزة بقيمة 40 ألف دولار.

• المركز الخامس: يحصل على جائزة بقيمة 35 ألف دولار.