السبت 12 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد مستر أولمبيا 2022.. أبرز المشاركين المصريين والأساس بيج رامي

البطل بيج رامي الفائز
البطل بيج رامي الفائز بمسابقة مستر أولمبيا 2021
ads

يبدأ البحث عن موعد مستر أولمبيا 2022 مع اقتراب نهاية العام للمهتمين الأخص برياضة كمال الأجسام فهي أكبر بطولة في لعبة كمال الأجسام للمحترفين.

 

موعد مسابقة مستر أولمبيا 2022

 

تجيب الدستور عن هذا البحث عن موعد مستر أولمبيا 2022 حيث تبدأ الخميس 15 ديسمبر 2022 وتنتهي الأحد 18 ديسمبر 2022، والتي ستُقام فى منتجع وكازينو بلانيت هوليوود، وادي لاس فيغاس، نيفادا، فى الولايات المتحدة الأمريكية.
 

بيج رامي أشهر لاعب مصري فائز بمسابقة مستر أولمبيا 
 

وتشتهر مسابقة مستر أولمبيا بين المصريين بكثرة بعد فوز البطل المصري ممدوح السبيعي المشهور ببيج رامي لعامين على التوالي في مسابقة مستر أولمبيا لعامي 2020 و2022 في فئة الوزن المفتوح، والذي يشارك في مسابقة هذا العام أيضا، والذي يستعد لحصد اللقب مرة ثالثة.

ونشر بيج رامي استعداداته للمسابقة الكبرى في مقطع فيديو بأداء سلسلة من الوضعيات الإلزامية بتمارين مثل انتشار خط الطول الأمامي، العضلة ذات الرأسين الأمامية المزدوجة، انتشار خط العرض الخلفي وأعمدة الصدر الجانبية.
 

بعد «بيج ياسمين».. كيف تؤثر هرمونات الذكورة على الحياة والعمر الافتراضي للفتيات؟

كم يوم باقي على رمضان 2023| الموعد والإمساكية

مشاركون عرب في مسابقة مستر أولمبيا 2022

ومن مصر كذلك يشارك كلا من محمد شعبان في  فئة الوزن المفتوح، وحسن مصطفى  في نفس الفئة، ومحمد العظيم يشارك في فئة وزن 212، ومن الدولة الشقيقة يشارك من الأردن محمد النسور في فئة الوزن المفتوح، وأحمد اشكناني من الكويت في فئة وزن 212، وأنور البلوشي من عمان  في فئة وزن 212،  وأحمد فوزي من العراق في نفس الفئة.
 

بداية مسابقة مستر أولمبيا 

بدأت هذه البطولة في عام 1965 وتستمر حتى هذا العام ، حيث تعرض نماذج و أمثلة للاعبي كمال الأجسام، وتشجع على الاهتمام بالصحة وشكل الجسم بطريقة أفضل.

موعد مستر أولمبيا 2022 مستر أولمبيا مستر أولمبيا 2022 بيج رامي فئة وزن 212 فئة الوزن المفتوح

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

الأكثر قراءة

جنازة مهيبة.. تشييع جثامين 6 من قرية واحدة فى الدقهلية (صور)

قرار جديد من هيئة المحطات النووية للاحتفال بالعيد السنوي

الباز يكشف مكاسب بايدن من زيارته لـ شرم الشيخ ومشاركته فى «كوب 27»

محافظ الغربية يتفقد مشروع إنتاج البيض ويباشر أعمال رصف طريق سوق المواشي

عمرو طلعت: نحرص على التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتبني التكنولوجيا الخضراء

«ارتفع 17 جنيها».. أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم السبت 12-11-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الإبداع فى الفن والعلم

ماجد حبته

ثم جاء بايدن

د. منى حلمى

لنفعل العدل ولا نتكلم عنه

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

حسين دعسة

6 قرارات أممية متعلقة بالأرض الفلسطينية والحرم القدسى والجولان السورية

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ.. صوت السلام الأخضر.. ماذا أزمة المياه في الأردن؟

ماجد حبته

السيسى.. وابتسامة بيلوسى!

د.كريمة الحفناوى

العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نحتاج إلى عدة سنوات لإمداد الغاز الطبيعى إلى أوروبا

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية