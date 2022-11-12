موعد مستر أولمبيا 2022.. أبرز المشاركين المصريين والأساس بيج رامي

يبدأ البحث عن موعد مستر أولمبيا 2022 مع اقتراب نهاية العام للمهتمين الأخص برياضة كمال الأجسام فهي أكبر بطولة في لعبة كمال الأجسام للمحترفين.

موعد مسابقة مستر أولمبيا 2022

تجيب الدستور عن هذا البحث عن موعد مستر أولمبيا 2022 حيث تبدأ الخميس 15 ديسمبر 2022 وتنتهي الأحد 18 ديسمبر 2022، والتي ستُقام فى منتجع وكازينو بلانيت هوليوود، وادي لاس فيغاس، نيفادا، فى الولايات المتحدة الأمريكية.



بيج رامي أشهر لاعب مصري فائز بمسابقة مستر أولمبيا



وتشتهر مسابقة مستر أولمبيا بين المصريين بكثرة بعد فوز البطل المصري ممدوح السبيعي المشهور ببيج رامي لعامين على التوالي في مسابقة مستر أولمبيا لعامي 2020 و2022 في فئة الوزن المفتوح، والذي يشارك في مسابقة هذا العام أيضا، والذي يستعد لحصد اللقب مرة ثالثة.

ونشر بيج رامي استعداداته للمسابقة الكبرى في مقطع فيديو بأداء سلسلة من الوضعيات الإلزامية بتمارين مثل انتشار خط الطول الأمامي، العضلة ذات الرأسين الأمامية المزدوجة، انتشار خط العرض الخلفي وأعمدة الصدر الجانبية.



مشاركون عرب في مسابقة مستر أولمبيا 2022

ومن مصر كذلك يشارك كلا من محمد شعبان في فئة الوزن المفتوح، وحسن مصطفى في نفس الفئة، ومحمد العظيم يشارك في فئة وزن 212، ومن الدولة الشقيقة يشارك من الأردن محمد النسور في فئة الوزن المفتوح، وأحمد اشكناني من الكويت في فئة وزن 212، وأنور البلوشي من عمان في فئة وزن 212، وأحمد فوزي من العراق في نفس الفئة.



بداية مسابقة مستر أولمبيا

بدأت هذه البطولة في عام 1965 وتستمر حتى هذا العام ، حيث تعرض نماذج و أمثلة للاعبي كمال الأجسام، وتشجع على الاهتمام بالصحة وشكل الجسم بطريقة أفضل.