السبت 12 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كم يوم باقي على رمضان 2023| الموعد والإمساكية

شهر رمضان 2023
شهر رمضان 2023
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ينتظر المسلمون كل عام شهر رمضان الكريم ما يجعلهم يبحثون عن كم يوم باقي على رمضان 2023، كذلك البحث عن الموعد والإمساكية، بما يشمله من طقوس دينية محببة إلى قلوب الملايين يلبونها تقربًا  إلى الله.

كم يوم باقي على رمضان 2023 

وتجيب الدستور على السؤال المطروح في الأذهان عن كم يوم باقي على رمضان 2023 وهو 130 يوم لانتظار الشهر التاسع في السنة الهجرية والذي يأتي قبله شهر شعبان ويعقبه شهر شوال الذي يبشر بعيد الفطر المبارك.
 

ويرصد المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد شهر رمضان لعام 1444 هجريًا والذي يأتي في مارس القادم من عام 2023، والموافق الخميس 23 مارس 2023، ويكون هذا الموعد فلكيًا ولكن يتأكد الموعد من خلال الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان الكريم.
 

ومع البحث عن موعد شهر رمضان الكريم يأتي البحث عن عدد عدد ساعات الصيام والتي تصل  إلى ما يزيد عن 15 ساعة في اليوم وتقل لدقائق محسوبة من قرب انتهاء الشهر، وكذلك البحث عن التوقيت المنتظر لآذان الفجر والمغرب خلال الشهر الكريم.
 

إمساكية شهر رمضان الكريم 2023 في مصر

- الخميس الموافق  23 مارس والمتوقع أن يكون  1 رمضان: يكون فجر الإمساك 4:29، وقت الشروق 5:56، الظهر 12:03، العصر 3:30، المغرب 6:10، العشاء 7:26.
 

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان: فجر الإمساك 4:27، وقت الشروق 5:55، الظهر 12:02، العصر 3:30، المغرب 6:11، العشاء 7:26.

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان: فجر الإمساك 4:26، وقت الشروق 5:53، الظهر 12:02، العصر 3:30، المغرب 6:11، العشاء 7:27.

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان: فجر الإمساك 4:25، وقت الشروق 5:52، الظهر 12:02، العصر 3:30، المغرب 6:12، العشاء 7:28.

- الاثنين  27 مارس الموافق 5 رمضان: فجر الإمساك 4:24، وقت الشروق 5:51، الظهر 12:01، العصر 3:30، المغرب 6:12، العشاء 7:28.
 

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان: فجر الإمساك 4:22، وقت الشروق 5:50، الظهر 12:01، العصر 3:30، المغرب 6:13، العشاء 7:29.

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان: فجر الإمساك 4:21، وقت الشروق 5:49، الظهر 12:01، العصر 3:30، المغرب 6:14، العشاء 7:30.
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رمضان رمضان 2023 والموعد والموعد والامساكية شهر رمضان المعهد القومي للبحوث الفلكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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