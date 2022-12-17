«جنايات الإسكندرية» تعاقب متهما فى واقعة سرقة بالإكراه بالمشدد 5 سنوات

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، حكما يقضي بالسجن 5 سنوات لمتهم في واقعة سرقة بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبرى، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14292 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بضبط المتهم حال سرقته المجنى عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه حال سير المجنى عليه "ع.ر.ع" سائق توكتوك، استوقفه المتهم "ع.ع.ح" نجار مسلح، طالبا منه توصيله إلى إحدى المناطق، إلا أنه فوجئ بالمتهم يقوم بالتعدى عليه بالضرب مستخدما آلة حادة سلاح أبيض كتر بأماكن مختلفة فى جسده، وقام بالاستيلاء على التوكتوك، وتجمع الأهالى وجرى ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.