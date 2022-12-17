أستاذ اقتصاد لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا أثبتت قدراتها على التعامل مع إدارة أزماتها

قال عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد، إن العقوبات الأوروبية على روسيا لم تأت ثمارها، بل أثبتت موسكو قدراتها على التعامل مع إدارة أزماتها الاقتصادية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الأوروبية تستورد الغاز الروسي بطريقة ملتوية من موسكو، موضحًا أن استيراد الغاز من مصر والجزائر، يحتاج لسنوات في الوقت الذي تحتاج فيه أوروبا لحل فوري لأزمة الطاقة.

وتابع أستاذ الاقتصاد أن استيراد أوروبا الغاز من مناطق مختلفة مكلف وليس كالروسي، موضحًا أن الأوروبيين سيكتشفون أنهم يريدون العودة بالعلاقات لنقطة الصفر.

وأشار إلى أن العقوبات الأوروبية كلها كانت فيها استثناءات مما يعني أنه ليست هناك جدية ولكن هذه الدول ليست لديها بدائل وتكلفة البنية التحتية لأوكرانيا بحاجة إلى 200 مليار وسنوات.