القضاء المصري يعيد للمنتج مارك لطفي حقه في أزمة فيلم «سعاد»

أكد القضاء المصري أحقية وصحة الموقف القانوني للمنتج مارك لطفي في أزمة الفيلم المصري سعاد الذى رشح ليشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان و بانوراما برلين ومثل مصر في أوسكار افضل فيلم اجنبي.

حيث حاول البعض تغيير صفة و دور مارك في الفيلم من منتج أصيل وحقيقي له ليصبح منتج مشارك وهو الشئ المنافي تمامًا للحقيقة وأكدت الأحكام الصادرة من محكمة الدقي في الجنحة رقم 5098 لسنة 2021 والمستأنفة برقم 18622 لسنة 2021 جنح مستأنف الدقي.

وحكم محكمة القاهرة الجديدة في الاستئناف المقيد برقم 272 لستة 13، قضائية اقتصادية القاهرة، بأحقية مارك وحفظ كافة حقوقه كمنتج للفيلم، وهو ما يؤكد صحة موقفه وكذب كل الادعاءات التى ادعاها خصومه.

وبناء على هذه الأحكام القضائية الباتة يتم يعرض الفيلم الان عبر مجموعة قنوات osn وتيتره يحمل اسم مارك لطفي منتجًا، وفيلم سعاد من تأليف محمود عزت وأيتن أمين وإخراجها.

وأنتجه كل من مارك لطفي ومحمد حفظي ودرة بو شوشة وسامح عواض، وهو أول فيلم مصري يمثل بلده في قسمين لمهرجانين من الثلاثة مهرجانات الكبرى عالميًا.

وتعود الأزمة عندما حاول بعض الشركاء بالتعاون مع مخرجة الفيلم وشريكها في كتابة السيناريو الاعتداء على الحقوق القانونية والإنتاجية لمارك لطفي ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع في تيتر الفيلم وهي المحاولة التي أبطلها قضاء مصر الشامخ وأنصف صاحب الحق.