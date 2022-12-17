السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أخصائية علم النفس تكشف لـ«القاهرة الإخبارية» متى يجب عرض المراهق على طبيب نفسي

المراهقين
المراهقين

قالت الدكتورة إيمان سليمان أخصائية علم النفس التربوي، إن العنف الجسدي يؤثر على المراهقين، بشكل سلبي، كما أن التنمر نوع من العنف، يؤثر على مهاراتهم الاجتماعية ويحسوا بانزواء وأنهم مهملين. 

وتساءلت خلال مداخلتها ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية":  متى يقول الأهالي إنه يجب اللجوء لطبيب نفسي لمساعدة حل مشكلة العنف لدى المراهق؟ قائلة: "لما نلاحظ إن ابني يفقد أعصابه وعنده جرأة يعمل علامات خطيرة، وأشياء خاصة بنزاع جسدي ويتعرض للتنمر، ويؤذي ما حوله، وليس لديه تعاطف مع غيره". 

من ناحيته، حذر الدكتور سعيد ناصف أستاذ علم الاجتماع، من خطورة سلوك العنف بين المراهقين، موضحًا أنه عندما يدرك الآباء أن المراهق يأتي بسلوكيات غير سوية مثل التنمر والعنف، لابد من الذهاب لمتخصص نفسي للتعرف على الدوافع التي تجعله يمارس هذه السلوكيات، منوهًا بأن التنمر هو شكل من أشكال العنف.

وأوضح أن الأهل سواء الأب أو الأم أو الأخ الأكبر هم القدوة للمراهق، وعليهم دور كبير في التوجيه والإرشاد، فالأب لديه خبرات متعددة، عنده معلومات ومواقف يقدر من خلالها يوجه الطفل للتعامل الصحيح مع الموقف.

العنف المراهقين العنف بين المراهقين مطروح للنقاش مهارات اجتماعية

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