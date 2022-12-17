«التموين» تكشف حقيقة عودة رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة للبطاقات

نفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد بشأن إيقاف حذف نحو 11 فئة من غير المستحقين، وعودة بعض أصحاب الدخول المرتفعة، ورجال الأعمال إلى قاعدة بيانات مستحقي الدعم مجدداً.

وأوضحت المصادر، أنه تم عودة فقط كل من تقدم بتظلم، مرفق به المستندات التي تؤكد أحقيته في الدعم، وأنه ضمن الفئات المستحقة للدعم، وثبت بالفعل أحقية بعد فحص التظلمات.

وقالت المصادر إنه قد تم بالفعل الانتهاء من عمليات حذف غير المستحقين منذ مارس الماضي، حيث أنه لم يتم إيقاف صرف الدعم التمويني عن أي بطاقة منذ ذلك التاريخ.

وقالت المصادر إنه تم حذف الفئات التالية من قاعدة بيانات مستحقي الدعم خلال الفترة الماضية.