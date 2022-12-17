السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تكشف حقيقة عودة رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة للبطاقات

بطاقة التموين
بطاقة التموين

نفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد بشأن إيقاف حذف نحو 11 فئة من غير المستحقين، وعودة بعض أصحاب الدخول المرتفعة، ورجال الأعمال إلى قاعدة بيانات مستحقي الدعم مجدداً.

وأوضحت المصادر، أنه تم عودة فقط كل من تقدم بتظلم، مرفق به المستندات التي تؤكد أحقيته في الدعم، وأنه ضمن الفئات المستحقة للدعم، وثبت بالفعل أحقية بعد فحص التظلمات.

وقالت المصادر إنه قد تم بالفعل الانتهاء من عمليات حذف غير المستحقين منذ مارس الماضي، حيث أنه لم يتم إيقاف صرف الدعم التمويني عن أي بطاقة منذ ذلك التاريخ.

وقالت المصادر إنه تم حذف الفئات التالية من قاعدة بيانات مستحقي الدعم خلال الفترة الماضية.

  • أصحاب البطاقات التموينية الذين تخطى راتبهم 9600 جنيه شهريًا.
  • رجال الأعمال ومن يمتلكون شركات برأس مال قدره 10 ملايين جنيه.
  • أصحاب السيارات الفارهة والموديلات الحديثة من بعد عام 2018
  • أصحاب البطاقات التموينية الذين تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر.
  • الأسر التي تدفع مصروفات مدرسية تتجاوز  20 ألف جنيهًا .
  • من يمتلك حيازة  زراعية بمساحة 10 أفدنة.
  • من تتخطى فاتورة الكهرباء بمنزله 800 جنيه.
  • أصحاب المناصب العليا.
التموين البطاقات التموينية البطاقات التمويني التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الفئات المستحقة للدعم الفئات المستحقة

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