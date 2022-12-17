السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي 2023

يكثر البحث  على مواقع الإنترنت على جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 خاصة مع اقتراب شهر يناير المقرر فيه عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023

تستعرض لكم الدستور في التقرير التالي  جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 وفقًا لما اعلنته عدد من المديريات التعليمية، وكان قد اعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول بعض محافظات الجمهورية الصف السادس الابتدائي الترم الأول.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي بداية من يوم 5 يناير 2023 في بعض المحافظات وتستمر إلى أن تنتهي يوم 26 يناير 2023 على حسب جدول كل محافظة تم اعتماده، مع الأخذ في الاعتبار الإجازات والمناسبات لكل محافظة.

وفي بيان سابق لوزارة التربية والتعليم أعلنت مواصفات الامتحانات للصف السادس الابتدائي، ومنها مواصفات مادة العلوم للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهي كالتالي

- 70 % من اختبار نهاية الفصل الدراسي تحريري.

- 10% من اختبار نهاية الفصل الدراسي عملي.

- 5% مواظبة و5% سلوك.

- 10% اختبارات الشهور. 

 

توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2022-2023 للفصل الدراسي الأول

توزيع منهج اللغة العربية والدراسات للصف السادس الابتدائى 2023


 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة 
 

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023 بمحافظة الجيزة:

 - يوم الأحد 15 يناير 2023: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف. 

- يوم الإثنين 16 يناير 2023: مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 17 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولي لمدة ساعة ونصف والعلوم ولمدة ساعة ونص.

- يوم الأربعاء 18 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف. 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الغربية 
 

الثلاثاء 3 يناير 2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا.

الخط العربي من 10:15 صباحًا حتى 11:15 صباحًا.

الأربعاء 4 يناير 2023: امتحان العلوم من 8 صباحًا حتى 9:30 صباحًا

امتحان اللغة الأجنبية من 9:45 حتى الساعة 11:15 صباحًا.

الخميس 5 يناير 2023: امتحان الرياضيات من 8 صباحًا حتى 9:30 صباحًا

امتحان التربية الدينية من 9:45 حتى الساعة 11:15 صباحًا.

الإثنين 9 يناير 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 صباحًا حتى 9:30 صباحًا
 

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 محافظة الدقهلية
 

يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023: لغة عربية من الساعة 8 حتى الساعة 10 ونصف.

يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023: الرياضيات من الساعة 8 حتى الساعة 9 ونصف.

يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023: دراسات اجتماعية من الساعة 8 وحتى 9 ونصف - لغة أجنبية من الساعة العاشرة إلا الربع وحتى الحادية عشر والربع.

يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023: العلوم من الساعة الساعة 8 وحتى 9 ونصف - تربية دينية من الساعة العاشرة إلا الربع وحتى الحادية عشر والربع.

 

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توزيع منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2022-2023 للفصل الدراسي الأول

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