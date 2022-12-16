الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على المشروعات البحثية للصف السادس الابتدائى 2023

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

المشروعات البحثية للصف السادس الابتدائي 2023.. من الموضوعات التي ارتفعت معدلات البحث عنها من قبل أولياء الأمور والمدرسين وتلاميذ المرحلة الابتدائية من خلال مؤشر البحث  "جوجل".

 

 المشروعات البحثية لطلاب الصف السادس الإبتدائي 2023

وأرسلت الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لجميع مدارسها خطاب يبين تقسيم طلاب المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول وحتى السادس الابتدائى في المشروعات البحثية، حيث يتم توزيع الطلاب فى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5 طلاب.

 

 وظيفة المجموعة:

تقوم كل مجموعة باختيار موضع البحث ملتزمة بأن يكون مشروع البحث عن المشروعات المصرية والإنجازات وكيفية مواجهة التحديات.

 

تعرف على عدد المشروعات البحثية للصف السادس الابتدائي 2023

من ناحيتها، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  عدد المشروعات البحثية لكل مجموعة بعدد اتنين من المشروعات البحثية التي يجب إعدادها من قبل طلاب كل مجموعة من طلاب الصف السادس الابتدائي، وهي كالآتي:

 

المشروع الأول:

 المشروع البحثي الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين.

 

المشروع الثانى:

بينما يكون موعد المشروع البحثى الثانى قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين. 

 

من المسئول عن مناقشة المشروع البحثى؟

حددت الإدارات التعليمية المسئول عن مناقشة المشروع البحثى وهو رائد الفصل والمسؤول عن مناقشة المشروع البحثي ومن خلال العمل الجماعي يتم التعرف على مدى التعاون بين الأعضاء في الجروب وكذلك يتم تقسيم العمل بينهم.

 

المشروعات البحثية لطلاب الابتدائي

المشروعات البحثية المطلوب إعدادها من تلاميذ الصف السادس الابتدائي بعد تقسيمهم فى مجموعات تتكون كل مجموعة من عدد من التلاميذ بحيث لا يقل الغدد عن ثلاث تلاميذ ولا يزيد عن 5 تلاميذ وهى كالآتي:

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ـ مشروع بحثي عن طرق الحد من التغير المناخي.

ـ مشروع بحثي عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ـ مشروع بحثي عن المشروعات القومية وتأثير هذه المشروعات على عملية السياحة.

ـ مشروع بحثي عن التنمية وتأثير الطاقة المتجددة.

ـ مشروع بحثي عن تلوث الهواء وتأثيره.

ـ مشروع بحثي عن تأثير تجريف التربية على الأمن الغذائي.

ـ مشروع بحثي عن الحفاظ على البيئة سليمة وآمنة ونظيفة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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