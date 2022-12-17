زوج الفنانة بشرى: عيد زواج سعيد يا حياتي أجمل امرأة

وجه زوج الفنانة بشرى رسالة حب لها، في عيد زواجهما الثاني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونشر مجموعة من الصور لهما وعلق عليها قائلًا: "عيد زواج سعيد يا حياتي أجمل امرأة التي منحتني أجمل حياة".

وردت بشرى عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وأعادت نشر تدوينته وعلقت عليها قائلة: “في أسبوع عيد جوازنا بقولك يا أبوالسوالم، كل سنة وأنت طيب يا ابن الأصول والذوات، يا أجمل رجل أنجبته الطبيعة، وحصوة في عين اللي ما يصلي على النبي.. المنفسنين يمتنعون”.

وعادت بشرى منذ أيام قليلة من السعودية، بعد مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة في الفتربين 1 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

وكانت بشري طرحت مؤخرًا أغنية 369، من ألبومها الجديد في حتة تالتة، وحققت من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة ونجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، وتعد هي الأغنية الثانية من الألبوم بعد الليل، التي طرحتها منذ عدة أسابيع وحققت نسب استماع قياسية، كما حصلت بشرى مؤخرًا على الإقامة الذهبية في الإمارات، وحرصت على توجيه الشكر لقادة الدولة.

وتعيش بشرى حاليًا حالة من النشاط الفني، حيث تطرح ألبومها بشكل منفرد كل فترة أغنية، كما تستعد لإنتاج فيلم أولاد حريم كريم، وهو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم للنجم مصطفي قمر، وتحضر لمجموعة من المفاجآت ستعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت بشرى أنها بصدد طرح أغاني ألبومها الجديد “حتة تالتة”، وذلك على مدار الأسابيع القليلة المقبلة، حيث انتهت من تنفيذ أكثر من أغنية، وتعمل على اختيار الوقت المناسب لطرحها للجمهور، لافتة إلى تعاونها في الألبوم مع أفضل صنَّاع الموسيقى بالعالم العربي.

وطرحت بشرى مؤخرًا أغنية “الليل” من كلمات: هيثم سليم، وألحان وتوزيع: إسلام صبري، وميكس: محمد الفولي، والبوستر من تصوير: محمود عبدالسلام، وماستر Mike Russell، وتم التسجيل بوحدات egywood media taycoon، وإشراف عام: مي مرسي.