السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يلتقى ملاك وحدات الطعام المتنقلة لبحث تيسير الإجراءات

محافظ قنا
محافظ قنا

التقى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الشباب الحاصلين على موافقات لشراء وحدات الطعام المتنقلة، تمهيدًا لبدء مزاولة العمل بميادين وشوارع مدينة قنا، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمامهم، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ومحمد فرغلي، رئيس فرع البنك الزراعي المصري بقنا، والمهندس نميري عسران، رئيس قطاع المشروعات بمصنع الألومنيوم.

ووجّه محافظ قنا، الشباب، بسرعة شراء وحدة الطعام المتنقلة، سواء من خلال مجمع مصانع الألومنيوم، أو من خلال أي شركة أخرى وضعها قانوني، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والواردة بكراسة الشروط، وإنهاء الأوراق والتراخيص اللازمة من مجلس المدينة، تمهيدًا لوضع "الوحدة المتنقلة" بأحد المواقع الـ 53 التي حددها مجلس المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور بما لا يؤثر على سيولة الحركة المرورية بتلك المواقع.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه في حال عدم قدرة الشاب على شراء وحدة الطعام، يمكنه التقدم بطلب الحصول على قرض؛ لتمويل شراء الوحدة من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بتسهيلات كبيرة، وفائدة بسيطة، أو من خلال البنك الزراعي المصري، أو البنك الأهلي.

كما استمع "الداودي" إلى استفسارات بعض الشباب الحاضرين بشأن الإجراءات والأوراق المطلوبة من طرف الجهات الممولة، والمصنع المنتج، موجهًا بتقديم جميع التسهيلات الممكنة للشباب، دون الإخلال بالقانون.

إدارة الاستثمار استفسارات استقبال استقبال الشكاوى البنك الزراعي المصري

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