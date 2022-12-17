رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية يكشف الوضع العالمى لكورونا (فيديو)

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، الوضع العالمي لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودة انتشاره بقوة في الصين خلال الأيام الماضية.

وأضاف عودة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن قارة أوروبا شهدت أكبر نسبة إصابات بنسبة 37% من عدد الإصابات حول العالم، لافتًا إلى أن 30% من الوفيات كانت في القارة نفسها.

الوضع فى الصين يختلف كثيرًا

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية إلى أن القارة الإفريقية شهدت 2% من المصابين و4% من الوفيات، منوهًا بأن الوضع في الصين يختلف كثيرًا، حيث تشهد حاليًا ارتفاعا في معدل الإصابات بنسبة 9.3%.

وأوضح أن الصين ليس بها إحصائيات شفافة، وكل القرارات التي تم اتخاذها في الصين فيما يتعلق بكورونا هي قرارات سياسية وليست صحية، مؤكدًا أن الصين أخطأت بعدم حصولها على تطعيمات من دول أوروبا في حين أنها أقوى، لذلك هناك كثير من الأشياء تشير إلى فشل برنامج مكافحة كورونا في الصين.