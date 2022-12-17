السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد المدينة الجامعية لمتابعة أحوال الطلاب المغتربين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل توفير الدعم والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة بصفة عامة، مع تكثيف الجهود من أجل زيادة سبل الرعاية المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب المغتربين والمقيمين بالمدينة الجامعية سواء من الطلبة المصريين أو الوافدين للدراسة بكليات الجامعة من الدول العربية أو الأفريقية الشقيقة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت داخل قطاع المدينة الجامعية والتي رافقه فيها الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، وعماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية طلبة، إلى جانب عدد من القيادات الإدارية بقطاع المدن الجامعية.

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وصرح رئيس جامعة أسيوط أنه خلال الجولة تفقد ما يتم من إحلال وتجديد داخل عدد من مبانى المدن الجامعية، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير حتى تدخل فى منظومة التسكين مع بداية الفصل الدراسى الثانى مما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية داخل المدينة وخدمة أكبر عدد من الطلاب.

وأشار إلى تقدير إدارة الجامعة لما يقدمه قطاع المدن الجامعية من جهود مكثفة لخدمة الطلاب المغتربين، فى ظل ما يحظى به من إقبال كثيف من الراغبين فى الإقامة داخل الوحدات السكنية التابعة لقطاع المدن الجامعية وما يحظى به من ثقة من أسر وأهالي الطلاب المغتربين.

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وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن جولة رئيس الجامعة بدأت بتفقد سيادته لقطاع الوفد (1) وذلك لمتابعة ما يتم به من أعمال تطوير فى الطابق السادس والذى يضم نحو 45 غرفة، وكذلك أعمال الإحلال والتجديد بمبنى (ب) والذى يضم 164 غرفة وتصل طاقته الاستيعابية 456 طالب، كما شملت الجولة متابعة أعمال التطوير الجارى تنفيذها لمدخل قطاع (أ)، إلى جانب ما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتغيير لأثاث ومفروشات عدد من مبانى غرف المدينة الجامعية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه أعقب ذلك توجههم إلى قطاع المدينة الجامعية طالبات وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للطالبات المغتربات والتى استقبلهم خلالها أمانى أبو صغير، مديرة قطاع المدينة الجامعية طالبات،إلى جانب عدد من القيادات الإدارية داخل المدينة ومديرات الوحدات السكنية، حيث بدأت الزيارة بتفقد مبنى (ل) القديم والذى يتسع لإقامة 782 طالبة، وتفقد قاعة الاستذكار الهادئ الملحقة بالمبنى، وكذلك مبنى (ل) الجديد والذى يتسع لإقامة 400 طالبة.

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الأحوال المعيشية التعليم والطلاب الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الفصل الدراسي الثاني رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة أسيوط طلاب الجامعة لطلاب الجامعة

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