ترتيب فرق المجموعة الأولى في القسم الثاني بعد الأسبوع العاشر

اشتعلت المنافسة على صدارة المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني، بعد انتهاء الأسبوع العاشر الذي شهد سقوط الفرق الأربعة التي تتنافس على الصدارة، حيث خسر بترول أسيوط والجونة أمام ملوي والمنيا وتعادل المقاصة ولافيينا مع تليفونات بني سويف وطامية.

وفي المقابل تألق فريق المنيا في أول مباراة لمدربه نبيل محمود وهزم الجونة بملعبه والحدث الغريب كان استقالة هيسم صالح المدير الفني لفريق أسمنت أسيوط رغم فوز فريقه على المدينة المنورة وتقدمه للمركز السادس .

مباريات الأسبوع العاشر للمجموعة الأولى

انتهت ثلاث مباريات منها بالفوز و5 مباريات بالتعادل واهتزت الشباك 19 مرة وتصدر بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم قائمة أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات وفاز 7 مرات يليه المقاصة ولافيينا والجونة وفاز كل منهم 6 مرات وفي المقابل الفيوم والمدينة المنورة هما الأقل تحقيقا للانتصارات وفاز كل منهما مرة واحدة .

ومصر المقاصة هو الفريق الوحيد في المجموعة الأولى الذي لم يتعرض للهزيمة، في حين أن فريق المدينة المنورة هو أكثر الفرق تعارضا للهزيمة وخسر 7 مرات ويملك بترول أسيوط ولافيينا أقوى هجوم في المجموعة وسجل كل منهما 18 هدفا بينما تملك فرق طامية والمنيا وتليفونات بني سويف أضعف هجوم وسجل كل منهم 7 أهداف فقط .

ويملك بترول أسيوط أقوي دفاع في المجموعة ودخل مرماه ستة أهداف يليه المقاصة والجونة واهتزت شباك كل منهما 7 مرات ودفاع المدينة المنورة هو الأضعف ودخل مرماه 20 هدفا .

ترتيب فرق المجموعة الأولى بعد انتهاء الأسبوع العاشر