الشعب الجمهورى: زيارة الرئيس واشنطن أكدت قدرة مصر على نقل مشاكل إفريقيا للمجتمع الدولى

أعلن حزب الشعب الجمهوري، في بيان له، عن إشادته بالنتائج الجيدة التي حققتها زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية خلال القمة الأمريكية الإفريقية.

وأوضح الحزب أن الزيارة أكدت قدرة مصر على نقل مشاكل القارة الإفريقية للمجتمع الدولي بوضوح والعمل على إيجاد حلول لها.

وأشاد الحزب بحفاوة الاستقبال من جانب الرئيس الأمريكي للرئيس السيسي، بما يؤكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية.

وتوجه الحزب بخالص التقدير للجالية المصرية الأمريكية على ظهورهم المشرف في استقبال الرئيس السيسي.