ضبط 5396 أسطوانة بوتاجاز فى حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن الاقتصادي..

القضايا التموينية:

ضبط (25) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (5396 أسطوانة بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 728460 ألف جنيه).

ضبط (21) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (1707798 لترا).

ضبط (13014) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (6403,820) طن، أبرزها ضبط (763) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (4841,066 طن – 153182 عبوة غذائية متنوعة – 241937 قطعة) وكذا ضبط (92) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (59,529 طن "سكر" – 1541 عبوة زيت تموينى).

ضبط (6426) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (316,48 طن دقيق بلدى مدعم).

ضبط (4) قضايا بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (14,635 طن)، وكذا ضبط (18) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (124,760 طن).

ضبط (487) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير.. بمضبوطات بلغت (4248,842 طن).

ضبط (42) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (206,781 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة وأعلاف" - 36,625 طن دقيق أبيض – 75762 عبوة "زيت طعام"– 32980 عبوة "سجائر").

ضبط (104) قضايا استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (122,550 طن دقيق بلدى مدعم – 98,829 طن "سكر– مكرونة - أسمدة مدعمة" – 1541 عبوة "زيت – مكرونة – جبن" تموينى – 357 بطاقة تموينية ذكية).

ضبط (4) قضايا فى مجال بيع بأزيد مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (22 طن "أسمنت" – 5 أطنان "حديد تسليح").

ضبط قضية فى مجال حجب مواد البناء .. بمضبوطات بلغت (25 طن "أسمنت" – 30 طن "حديد تسليح").

ضبط (3216) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (134,365 طن دقيق أبيض – 208,632 طن سلع ومواد غذائية وغير غذائية متنوعة – 14550عبوة – 182600 قطعة – 620 رغيفا سياحيا).

ضبط (292) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (94026 عبوة "سجائر").

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.