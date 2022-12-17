بينها «جرينوف».. ضبط 1185 سلاحا ناريا خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1185) قطعة سلاح ناري أبرزها (رشاش – جرينوف – 94 بندقية آلية – 48 مسدس – 160 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 881 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120 خزينة).

ضبط (1486) قطعة سلاح أبيض، ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (12 فردا محليا – 2 بندقية مششخنة وغير مششخنة – مسدس – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.