السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحبس 7 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل شخص بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، بحبس صاحب معلف حضوريا وآخر غيابيا 7 سنوات سجنا مشددا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة في اتهامهما بالشروع في قتل أحد الأشخاص بمركز طوخ.

كان المحامي العام لنيابات شمال بنها الكلية قد أحال محمود طه محمود عبدالعظيم سليمان، محبوس، صاحب معلف مواشي، وإسلام حمزة محمود عبدالعظيم خضر، هارب، لأنهما بدائرة مركز طوخ شرعا في قتل المجني عليه أحمد سعد محمود علي أبوزيد أحمد عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا (فرد خرطوش محل الاتهام التالي) وما إن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري آنف البيان قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

ونتج عن الواقعة من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والتي تمثلت في فقد ما كانت تتمتع به العينين اليمنى واليسرى من إبصار نافع تماماً ونهائياً، والتي تقدر نسبتها بنحو 100%، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمان وأحرزا بغير ترخيص فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه. 

7 سنوات الشروع في قتل شخص قتل شخص محكمة جنايات بنها مدينة طوخ محافظة القليوبية

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