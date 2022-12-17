الإحصاء يصدر النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2021/2022 وأهم مؤشراتها ما يلي:

• بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 105.8 مليون طن متري عام 2021/2022، مقابل 91.2 مليون طن متري عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 16%.

• بلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 311 ألف طن متري عـام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 79 جنيه، مقابل 325.3 ألـف طـن متري عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.4%.

• ِبلغت الكميات المنقولة باللـواري 27.6 مليون طن متري عـام 2021/2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 63 جنيه مقابل 22.5 مليون طن متري عام 2020/2021 بنسبة زيادة 22.8%.

• بلــغ أعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسية 87 خط، بإجمالي أطوال 6.3 ألف كم عام 2021/2022.

• بلغ اجمـــالي الكميــــات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفات، البوتاجاز) بواسطـة خطــوط انابيـــب البتــــــرول 67.6 مليـون طـن متــري عام 2021/2022 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــي قــدرها) 572، 464، 188، 439 (جنيــه مقابــل 59.8 مليـــون طــن عـــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.1%.

• بلغــــت الكميـــات المنقولـــة مــن الزيت الخـــام والمنتجــات البتروليـــة بالنـاقـــلات السـاحليـــة المستأجــرة 10.2 مليـــون طـــن عــام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفــة نقل للطن قدرها 98 جنيه مقابل 8.6 مليون طــن مــتري عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.5%.

• بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى 72.5 مليار متر مكعب منها 62.8مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبة 86.7% و9.6 مليار متر مكعب للتصــدير بنسبة 13.3%، بمتوسط تكـلفة نقــل الـمتر المكعـب 0.04 جنيـة عـام 2021/2022 مقابـل 66.7 مليـــار متر مكــعب عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.6%.

• بلــغ إجمــالــي تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعي 2.9 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالــي تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 36.3 مليار جنيه عام 2021/2022.