السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء يصدر النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2021/2022 وأهم مؤشراتها ما يلي:

• بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 105.8 مليون طن متري عام 2021/2022، مقابل 91.2 مليون طن متري عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 16%.

• بلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 311 ألف طن متري عـام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 79 جنيه، مقابل 325.3 ألـف طـن متري عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.4%.

• ِبلغت الكميات المنقولة باللـواري 27.6 مليون طن متري عـام 2021/2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 63 جنيه مقابل 22.5 مليون طن متري عام 2020/2021 بنسبة زيادة 22.8%.

• بلــغ أعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسية 87 خط، بإجمالي أطوال 6.3 ألف كم عام 2021/2022.

• بلغ اجمـــالي الكميــــات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفات، البوتاجاز) بواسطـة خطــوط انابيـــب البتــــــرول 67.6 مليـون طـن متــري عام 2021/2022 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــي قــدرها) 572، 464، 188، 439 (جنيــه مقابــل 59.8 مليـــون طــن عـــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.1%.

• بلغــــت الكميـــات المنقولـــة مــن الزيت الخـــام والمنتجــات البتروليـــة بالنـاقـــلات السـاحليـــة المستأجــرة 10.2 مليـــون طـــن   عــام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفــة نقل للطن قدرها 98 جنيه مقابل 8.6 مليون طــن مــتري عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.5%.

• بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى   72.5 مليار متر مكعب منها 62.8مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبة 86.7% و9.6 مليار متر مكعب للتصــدير بنسبة 13.3%، بمتوسط تكـلفة نقــل الـمتر المكعـب 0.04 جنيـة عـام 2021/2022 مقابـل 66.7 مليـــار متر مكــعب عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 8.6%.

• بلــغ إجمــالــي تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعي 2.9 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالــي تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 36.3 مليار جنيه عام 2021/2022.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صهاريج السكك الحديدية الغاز الطبيعي المواد البترولية خطوط أنابيــب البتـرول

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