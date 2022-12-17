ضبط عاطلين بحوزتهما شابو وأسلحة بيضاء بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطلين بدائرة مركز سوهاج بحوزتهما 150 جرامًا من مخدر الشابو ومبلغ مالي و2 هاتف محمول ودراجة بخارية وميزان و2 مطواة، وذلك قبل ترويجها على راغبي الكيف بدائرة المركز.

قامت حملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

بداية الواقعة بورود معلومات للواء عمرو البندارى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطلين بناحية قرية ونينة الغربية دائرة مركز سوهاج بالاتجار في مخدر الشابو، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بعرض المعلومات على محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

وكشفت التحريات الأولية التي قام العقيد أحمد حفنى المشنب رئيس فرع سوهاج بجمعها، بالاشتراك مع العقيد طارق أبوسديرة مفتش مباحث مركز شرطة سوهاج، عن قيام عاطل ويقيم بناحية المحامدة القبلية، وعاطل ويقيم بناحية ونينه الغربية، بجلب كمية من مخدر الشابو وترويجها بدائرة المركز.

وباستصدار إذن النيابة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما وبحوزتهما 150 جرامًا من مخدر الشابو، ومبلغ مالى 1600 جنيه، و2 هاتف محمول، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وميزان حساس و2 مطواة، وذلك أثناء تواجدهما بمدخل قرية الروافع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والدراجة البخارية للتنقل.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.