«معهد الصناعات المتطورة» ينظم ندوة حول الهوية الوطنية والجمهورية الجديدة

نظم المهندس وليد فاروق حافظ، مدير المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لوزارة الإنتاج الحربي، ندوة للطلاب الدارسين بالمعهد بعنوان "الهوية الوطنية والجمهورية الجديدة"، بحضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وقال حافظ، إنه بجانب السعي إلى متابعة كل المستجدات التعليمية وتقديم المناهج التي تليق بالطلاب والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم التعليم الفني، يسعي المعهد دائمًا إلى تعريف الطلاب بأهمية الوطنية المواطنة من أجل الحفاظ على الهوية الخاصة بالمجتمع المصري، في ظل ما يهددها من أخطار العولمة، ومؤسساتها، وهذا لا يعني أن الحل يكمن في الانكفاء على الذات، والابتعاد عن العالم الذي أصبح قرية صغيرة، إنما يعني إكساب المناعة لكل فرد من خلال تربيته تربية وطنية سليمة تركز على تزويده بالمعارف، والقيم والمبادئ والمهارات التي يستطيع بها التفاعل مع العالم المعاصر دون أن يؤثر ذلك على شخصيته الوطنية.

وأضاف المهندس وليد فارق حافظ، أن الندوة والتي تم تنظيمها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قامت على (٥) محاور وهي "النشأة التاريخية لمصر، معنى الهوية الوطنية والقومية، استراتيجية مصر ٢٠٣٠، أهداف التنمية المستدامة، الطريق إلى الجمهورية الجديدة"، وحاضر الندوة الرائد أحمد كركيت، الحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية.