السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه الفيوم» تواصل استبدال العدادات الميكانيكية بـ«مسبقة الدفع» فى المصالح الحكومية

مياه الفيوم تواصل
مياه الفيوم تواصل استبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات مسب

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة مستمرة في استبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات مسبقة الدفع وفق خطة الشركة القابضة بالتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع بدلًا من العدادات الميكانيكية بالمصالح الحكومية على مستوى المحافظة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الإدارة العامة للاشتراكات والعدادات بالقطاع التجاري قامت بتركيب نحو ١٥٧٠ عداد مسبق الدفع للمصالح الحكومية.

وأكد أنه في إطار حرص الشركة على تقليل الفاقد بمناطق DMZ، تم فحص عدد 150 عدادًا بقرية مطرطارس وإعادة تركيب العدادات للعملاء بعد الانتهاء من الفحص والصيانة، علاوة على أنه جارِ فحص العدادات بقريتى الكعابى وبيهمو.

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مياه الفيوم تواصل استبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات مسبقة الدفع بالمصالح الحكومية

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