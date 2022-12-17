إطلاق مشروع القوافل الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا ضمن «حياة كريمة»

أطلقت إدارة الرياضة بشمال سيناء مشروع القوافل الرياضية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة (إدارة التنمية الرياضية) للقرى الأكثر احتياجًا والمدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء- في بيان للمركز الإعلامى بالمديرية- أنه تم إطلاق القوافل الرياضية بحى السمران بالعريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل دور مديرية الشباب والرياضة وإدارات الفروع للوصول بخدمات الوزارة وأنشطتها إلى كل مكان ورفع درجة الاستفادة لأكبر عدد من المشاركين.

ومن جهة أخرى، ‏نفذ مركز شباب السلام بالعريش برئاسة عادل عبدالرحمن مدير المركز ندوة عن أهمية الرياضة، حاضر فيها عماد حلمى أخصائى رياضى ومدرب تنمية مهارات حياتية، حيث أكد فيها على أهمية الرياضة في حياة الإنسان من كل النواحى، والتى تعد ممارستها بكل أشكالها إحدى أكثر الطرق المهمة والفعالة لضمان الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، وحث أيضًا على فوائد الرياضة على الصعيدين النفسى والجسدى لضمان حياة صحية حيث تؤدى الرياضة دورًا مهمًا وحيويًا في بناء الأجسام، والإشارة إلى أنه لا يوجد لممارسة الرياضة أى بديل للحفاظ على صحة الجسم البدنية ونشاطه، بالإضافة إلى أنها تسهم في الحد أو التقليل من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كما تعد عاملًا مهمًا في بناء الشخصية والقيم، وتؤثر ممارسة الرياضة في حياة الناس بشكل إيجابي، وتعد مفتاح النجاح في المستقبل.

وأضاف أنه من الأمور التي تعززها ممارسة الرياضة اكتساب الصفات الحسنة ومهارات الشخصيات القيادية وتطوير المهارات التعليمية والمهارات الإاجتماعية واكتساب العديد من المهارات والفوائد.

كما تحدث أيضًا عن أهمية الرياضة للعقل وعلاقتها بالصحة النفسية التى تساعد على تنظيم التنبيهات العصبية في الدماغ، ما يسهم في تحسين التركيز والانتباه وزيادة الوظائف الإدراكية، وتساعد في الحصول على قدر كافٍ من النوم الصحى وتعزز الصحة العامة للمخ وتنظم نشاطه، وتسهم بشكل كبير في مكافحة شيخوخة الدماغ وتقليل مستويات القلق والتوتر وتعزيز النشاط الإبداعي وتقوية الذاكرة وتعزيزها وتحسين التركيز وتعزيز الثقة بالنفس، وأن اللعب والرياضة ضروريان لبناء الشخصية.