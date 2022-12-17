السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق مشروع القوافل الرياضية للقرى الأكثر احتياجًا ضمن «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

أطلقت إدارة الرياضة بشمال سيناء مشروع القوافل الرياضية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة (إدارة التنمية الرياضية) للقرى الأكثر احتياجًا والمدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء- في بيان للمركز الإعلامى بالمديرية- أنه تم إطلاق القوافل الرياضية بحى السمران بالعريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل دور مديرية الشباب والرياضة وإدارات الفروع للوصول بخدمات الوزارة وأنشطتها إلى كل مكان ورفع درجة الاستفادة لأكبر عدد من المشاركين.

ومن جهة أخرى، ‏نفذ مركز شباب السلام بالعريش برئاسة عادل عبدالرحمن مدير المركز ندوة عن أهمية الرياضة، حاضر فيها عماد حلمى أخصائى رياضى ومدرب تنمية مهارات حياتية، حيث أكد فيها على أهمية الرياضة في حياة الإنسان من كل النواحى، والتى تعد ممارستها بكل أشكالها إحدى أكثر الطرق المهمة والفعالة لضمان الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، وحث أيضًا على فوائد الرياضة على الصعيدين النفسى والجسدى لضمان حياة صحية حيث تؤدى الرياضة دورًا مهمًا وحيويًا في بناء الأجسام، والإشارة إلى أنه لا يوجد لممارسة الرياضة أى بديل للحفاظ على صحة الجسم البدنية ونشاطه، بالإضافة إلى أنها تسهم في الحد أو التقليل من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كما تعد عاملًا مهمًا في بناء الشخصية والقيم، وتؤثر ممارسة الرياضة في حياة الناس بشكل إيجابي، وتعد مفتاح النجاح في المستقبل.

وأضاف أنه من الأمور التي تعززها ممارسة الرياضة اكتساب الصفات الحسنة ومهارات الشخصيات القيادية وتطوير المهارات التعليمية والمهارات الإاجتماعية واكتساب العديد من المهارات والفوائد.

كما تحدث أيضًا عن أهمية الرياضة للعقل وعلاقتها بالصحة النفسية التى تساعد على تنظيم التنبيهات العصبية في الدماغ، ما يسهم في تحسين التركيز والانتباه وزيادة الوظائف الإدراكية، وتساعد في الحصول على قدر كافٍ من النوم الصحى وتعزز الصحة العامة للمخ وتنظم نشاطه، وتسهم بشكل كبير في مكافحة شيخوخة الدماغ وتقليل مستويات القلق والتوتر وتعزيز النشاط الإبداعي وتقوية الذاكرة وتعزيزها وتحسين التركيز وتعزيز الثقة بالنفس، وأن اللعب والرياضة ضروريان لبناء الشخصية.

القوافل الرياضية وزارة الشباب و الرياضة حياة كريمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

براتب 5000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالمنوفية

«الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ217 ألفًا و823 مواطنًا بمعهد السمع والكلام

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

قيس سعيد يدعو التونسيين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

سعر الذهب اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين