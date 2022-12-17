فيريرا يرفض منح لاعبى الزمالك راحة قبل مواجهة حرس الحدود

رفض البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفارس الأبيض راحة عقب مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس الجمعة.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت بفرمان من البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وخطف الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد، سجله يوسف أسامة نبيه، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 17، فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

فيما تجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.