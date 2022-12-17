ترقب كافة عشاق ومتابعين كرة القدم العالمية بكل مكان حول العالم، بدء انطلاق فعاليات اللقاء المرتقب في كأس العالم بين منتخب المغرب ومنتخب كرواتيا، ويكثر التساؤل حول مواعيد مباريات اليوم السبت 17-12-2022 بكأس العالم والقنوات الناقلة عبر جوجل، وذلك بمباراة تحديد المركزين المركز الثالث والمركز الرابع بكأس العالم في قطر 2022.

مواعيد مباريات اليوم السبت 17-12-2022 بكأس العالم والقنوات الناقلة

يستعرض “الدستور” في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم السبت 17-12-2022 بكأس العالم والقنوات الناقلة بالمجانا لمباريات كأس العالم 2022.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم



ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب بنظيره المنتخب الكرواتي، اليوم السبت بتمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، وبتمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعوديه، وبتمام الساعة السابعة مساءً وذلك بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة المغرب وكرواتيا اليوم

ومن الجدير بالذكر أن سيحتضن ملعب استاد خليفة الدولي، كافة فعاليات اللقاء المرتقب بين المنتخب الأسود الأطلس ونظيره منتخب كرواتيا، وذلك من ضمن منافسات لتحديد المركزين المركز الثالث والمركز الرابع، عقب الفشل في التأهل للنهائي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب ما بين الكبيرين، على شبكات قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة لحقوق بث مباريات مونديال في دولة قطر، وذلك عبر قناة bein sports hd 1 max، ومن خلال قناة bein sports hd 2 max.

بالإضافة لقنوات الكأس الرياضية قناة اكسترا الأولى وقناة اكسترا الثانية، وقناك بي إن سبورتس المفتوحة بدون تشفير.

معلق مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022



وسيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المرتقبة اليوم السبت 17- 12- 2022 بين منتخبي منتخب كرواتيا ومنتخب المغرب، المعلق الكبير جواد بده، الذي قد تم تعيينه من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تنقل لأحداث المرتقب اليوم السبت.

ومن الجدير بالذكر أن يكون منتخب كرواتيا فشل في الخطف لتأشيرة التأهل لنهائيات كأس العالم عقب السقوط على يد منتخب الأرجنتين، وبينما فشل منتخب المغرب في التأهل على يد منتخب فرنسا.