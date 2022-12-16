الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبل نهائي كأس العالم.. ماذا يكشف طالع «مبابي» نجم المنتخب الفرنسي؟

النجم الفرنسي مبابي
النجم الفرنسي مبابي

أيام قليلة وينتهي ماراثون بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك عندما يلتقي المنتخب الأرجنتيني ونظيره الفرنسي يوم الأحد 18 ديسمبر، في الخامسة مساءً باستاد لوسيل، من أجل الفوز باللقب الأغلى لأعرق بطولات كرة القدم.

ويعتبر المنتخبان من الفرق القوية التي رشحت منذ بداية بطولة كأس العالم، للفوز باللقب، وبالتزامن مع هذا الحدث الكبير، نأخذك في جولة للتعرف عن طالع برج النجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي يعتبر من نجوم البطولة حتى الآن بإحرازه خمسة أهداف.

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ظهر النجم الفرنسي "مبابي" بصورة قوية خلال مباريات كأس العالم، والتي استطاع فيها قيادة منتخب بلاده للمباراة النهائية، الأمر الذي يجعله دائمًا تحت دائرة الضوء.

كيليان مبابي.. نجم مواليد برج القوس

ينتمي النجم الفرنسي كيليان مبابي لمواليد برج القوس، فهو من مواليد 20 ديسمبر عام 1998، والذي ينضم لعائلة الأبراج النارية، التي تتسم بالثقة الزائدة في النفس.

ومن الصفات التي تشترك فيها الأبراج النارية هي أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

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ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.

ماذا يحمل طالع برج القوس الفترة القادمة

وفقًا لخبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، فالنجاح والتفوق هو حليف مولود برج القوس، حيث تبدو غريب الأطوار لكن تمتلك طاقة هائلة لإنجاز أصعب المهام بحياتك، والتي تتمثل في الفوز بكأس العالم.

وعن الحياة العاطفية والاجتماعية، فالأمور تسير كما خطط لها، فمن مميزات برج القوس أنهم شخصيات محبوبين، الأمر الذي يجعل العلاقات الاجتماعية والعاطفية في أفضل صورة لها.

وعن الحالة الصحية، قد تعاني من بعض المشكلات الخاصة بالجهاز الهضمي، والتي تساهم في عرقلة الوصول للنجاح أو تحقيق الأهداف المراد تحقيقها الفترة القادمة.

كاس العالم قطر 2022 كأس العالم برج النجم الفرنسي كيليان امبابي مواليد برج القوس برج القوس كيليان مبابي

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وائل لطفي

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