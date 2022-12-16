الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. الاتحاد الجزائرى يتقدم بملف استضافة كأس أمم إفريقيا 2025

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، تقدم الجزائر رسميًا بملف لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.
 

وقال صالح باي عبود، المسئول الإعلامي باتحاد الكرة الجزائري، في تصريح صحفي: "قمنا صباح اليوم رسمياً بإيداع ملف ترشح الجزائر لاحتضان فعاليات كأس أمم إفريقيا 2025".


وأكد عبود أن الملف الذي قدمه الاتحاد الجزائري "قوي ويحظى بدعم حكومي".


وأبدى صالح باي عبود تفاؤله في نيل الجزائر ثقة "كاف"، لتنظيم أكبر تظاهرة رياضية في القارة السمراء، لثاني مرة في تاريخ الجزائر، بعد بطولة 1990 التي تُوجت بها بلاده.


وكان عبدالرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة الجزائري، قد أعلن في وقت سابق أن الجزائر استكملت الملف الخاص بالترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025، مشيرًا إلى أن بلاده ترشحت بفضل مشاريع منجزة حقيقة تتوافق مع اشتراطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.


وكان «كاف»، قد أعلن في 26 أكتوبر الماضي، فتح باب التقدم الدول الراغبة في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد سحب التنظيم من غينيا.


وقال "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إنه "أرسل اليوم إخطارًا رسميًا إلى الاتحادات الأعضاء للتعبير عن اهتمامها باستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025، بما في ذلك العملية التي سيتم اتباعها في اختيار الدولة المضيفة أو الدول المضيفة".


ونشر "كاف" الجدول الزمني لعملية تقديم العطاءات بشأن استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي جاءت على النحو التالي:


- 11 نوفمبر 2022: الموعد النهائي لتقديم نموذج إقرار الاهتمام باستضافة البطولة
- 16 نوفمبر 2022: الموعد النهائي لـ"كاف" لإرسال مستندات الاستضافة إلى الاتحادات الأعضاء التي أعلنت اهتمامها.
- 16 ديسمبر 2022: الموعد النهائي للاتحادات الوطنية الأعضاء لتقديم عطائها النهائي، بما في ذلك جميع وثائق العطاء والاستضافة (اتفاقية الاستضافة، اتفاقية المدن المضيفة، الضمانات الحكومية).
- من 5 إلى 25 يناير 2023: زيارات تفتيشية.


وستعلن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن هوية الدولة المستضيفة لنسخة عام 2025، في العاشر من فبراير 2023.


وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر في الأول من أكتوبر الماضي، سحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، من غينيا.

الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجزائر كأس الأمم الإفريقية 2025 صالح باي عبود أمم إفريقيا 2025

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