ترتيب هدافى الدورى الممتاز بعد فوز الزمالك وبيراميدز وتعادل الأهلى مع فيوتشر

واصل أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة انفراده بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد سبعة أهداف بعد انتهاء المباريات الأربع التي أقيمت اليوم في ختام الأسبوع السابع والتي أسفرت عن فوز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد وفوز بيراميدز على الإسماعيلي 2-1 وتعادل الأهلي مع فيوتشر 1-1 وتعادل حرس الحدود مع المصري بدون أهداف .

واحتل والتونسي رفيق كابو لاعب انبي المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد أربعة أهداف ثم خالد قمر مهاجم طلائع الجيش ومحمد حمدي زكي لاعب أسوان والأوغندي جوزيف أوشايا مدافع المقاولون لكل منهم ثلاثة أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

أحمد الشيخ " غزل المحلة " 7 أهداف . التونسي رفيق كابو " انبي " 4 أهداف . خالد قمر " طلائع الجيش " ومحمد حمدي زكي " أسوان " والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " ولكل منهم 3 أهداف . كريم فؤاد والجنوب إفريقي بيرسي تاو " الأهلي " ولكل منهما هدفان . أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وأحمد أبوالفتوح ويوسف أسامة نبيه " الزمالك " ولكل منهم هدفان . النيجيري أوستن أموتو والأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد السكندري " ولكل منهما هدفان . الجزائري عبد الرحيم دغموم " المصري " والكاميروني جوزيف جوناثان " فيوتشر " ولكل منهما هدفان . مصطفى فتحي ورمضان صبحي " بيراميدز " ومعاذ الحناوي " غزل المحلة " ولكل منهما هدفان . المغربي أحمد بلحاج " أسوان " هدفان . كريم بامبو ومحمد هلال “ البنك الأهلي ” ورجب نبيل وأحمد ياسر ريان والنيجيري جون إيبوكا " سيراميكا كليوباترا " وكريم طارق " طلائع الجيش " ولكل منهم هدفان .

وسجل هدفا واحدا كل من شادي حسين والتونسي علي معلول ومحمد شريف وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وعمرو السولية والبرازيلي برونو سافيو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحسين الشحات " الأهلي " والبنيني سامسون أكينولا والتونسي سيف الجزيري وعمرو السيسي ومصطفى شلبي " الزمالك " وحازم مرسي وباسم مرسي وباهر المحمدي والغاني ياو أنور " الإسماعيلي " وإبراهيم حسن وخالد صبحي ومروان عطية " الاتحاد السكندري " ومروان حمدي وأحمد الشيخ ومحمد عبد اللطيف جريندو " المصري " والنيجيري صديق أوجولا والغيني أليا سيلا والغاني بنجامين بواتينج " سموحة " ومحمود صابر والجنوب إفريقي فخري لاكاى والتونسي فخر الدين بن يوسف وإسلام عيسى " بيراميدز " وأحمد كالوشا ويوسف لبيب ومحمد عبد العاطي وأحمد أمين أوفا " انبي " وفادي فريد وعبد الرحمن خالد ولؤي وائل " المقاولون " وأحمد متعب ومحمد شحاتة وأحمد سمير وإسلام محارب " طلائع الجيش " والإيفواري رزاق سيسيه ومحمود قاعود " البنك الأهلي " وميدو جابر ومحمد عادل وعمرو قلاوة ومحمد شكري والتونسي سيف تقا " سيراميكا كليوباترا " والنيجيري جابريل أوروك والمالاجاشي باولن فوافي " غزل المحلة " وعمر السعيد والغيني حاجي باري وأحمد عاطف ومهند لاشين والمغربي عبد الكبير الوادي " فيوتشر " وأحمد عبد العزيز مودي وأحمد شريف والجزائري رزقي حمرون ورامي صبري " فاركو " ومحمد مصطفى ميدو " أسوان " والنيجيري فانوم الفريد ومصطفى فوزي وسمير فكري " الداخلية " ومصطفى زيكو " حرس الحدود ".