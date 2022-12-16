الأهلى يهدر ركلة جزاء قاتلة ويفقد أول نقطتين بالدورى بتعادل مثير مع فيوتشر

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نقطتين ثمينتين بالتعادل مع فيوتشر بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح حسين الشحات التسجيل في الدقيقة 32 قبل أن يسجل عبدالكبير الوادي هدف التعادل لصالح فيوتشر في الدقيقة 79.

وأهدر محمد مجدي أفشة ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة.

ارتفع رصيد الأهلي عند 19 نقطة في الصدارة كما رفع فيوتشر رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع.

أحداث المباراة

في الدقيقة التاسعة، حسين الشحات سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس محمود جنش بثبات.

السولية سدد الكرة من منتصف الملعب في محاولة لمغالطة الحارس جنش، ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 20 حصل عمر كمال على بطاقة حمراء بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو تم إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء للاعب عمر كمال بعد التدخل الأخير.

أفشة توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسقط على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع سعد سمير وحكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

هدف الأهلي جاء بعدما أرسل السولية، تمريرة عرضية من جهة اليمين وصلت لشادي محمد داخل منطقة الجزاء الذي مررها لحسين الشحات المندفع داخل منطقة الجزاء، وسدد الأخير الكرة لتمر على يسار جنش لداخل الشباك.

الحاج باري استلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وخرج الحارس محمد الشناوي لمواجهته ومرر باري الكرة لباسم علي الذي سدد الكرة ولكن نجح محمد عبدالمنعم في تشتيت الكرة برأسه قبل دخولها للمرمى.

في الدقيقة 58 محمد شريف سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها جنش ثم شتتها علي الفيل.

برونو سافيو توغل بالكرة من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها جنش ثم شتتها الدفاع.

فيوتشر سجل التعادل، مصطفى البدري أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وقابلها جوزيف نجويم برأسية من على القائم الثاني ثم لمسها عبدالكبير الوادي بقدمه لتمر الكرة لداخل الشباك.

بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو، ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد جذب سعد سمير لقميص برونو سافيو من داخل منطقة الجزاء.

سدد أفشة الكرة في العارضة ليهدر فرصة هدف الفوز على المارد الأحمر.