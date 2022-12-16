الجمعة 16 ديسمبر 2022
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الصحة تحقق في شكوى مريض من وحدة غسيل كلوي في الجيزة

جريدة الدستور

قال الدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إنه تلقى رسالة من شخص مجهول يوم الأحد، يغسل كلى في مستشفى خاصة بالجيزة، ويشكو من سوء المعاملة، والتطاول ونقص المستلزمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عندما نتلقى شكوى، نرسل أحد لبحث الشكوى هل هي كيدية أم حقيقية، وعندما تأكدنا أنها حقيقية، وجهنا لجنة تضم أطباء كلى ومكافحة عدوى وجودة وتمريض ومعهم العلاج الحر، مروا بالمستشفى، رصدوا مخالفات في الوحدة، منها نقص بعض المستلزمات، وأن الطاقم الطبي غير مدرب على التعامل مع الناس".

ولفت إلى أنه لم يتحدد بعد على سيتم إغلاق الوحدة وتوزيع المرضى على المراكز المجاورة حتى تعدل أوضاعها، أو أن المخالفات غير جسيمة، وسيُتخذ إجراءات لا تشمل الغلق.

الصحة غسيل كلوي نقص المستلزمات مستشفى الجيزة إغلاق الوحدة

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