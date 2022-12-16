الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يتقدم على فيوتشر فى الشوط الأول بهدف الشحات

الأهلي وفيوتشر
الأهلي وفيوتشر

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، بالتقدم بهدف دون رد.

سجل حسين الشحات هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول من تسديدة في المرمى.

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

أحداث الشوط الأول

في الدقيقة التاسعة، حسين الشحات سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس محمود جنش بثبات.

السولية سدد الكرة من منتصف الملعب في محاولة لمغالطة الحارس جنش، ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 20 حصل عمر كمال على بطاقة حمراء بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفيديو تم إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء للاعب عمر كمال بعد التدخل الأخير.

أفشة توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسقط على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع سعد سمير وحكم اللقاء أمر باستئناف اللعب.

هدف الأهلي جاء بعدما أرسل السولية،  تمريرة عرضية من جهة اليمين وصلت لشادي محمد داخل منطقة الجزاء الذي مررها لحسين الشحات المندفع داخل منطقة الجزاء، وسدد الأخير الكرة لتمر على يسار جنش لداخل الشباك.

الاهلى فريق فيوتشر حسين الشحات الدورى المصرى

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