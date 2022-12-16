الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تلتقي وفد التأمين الصحي لبحث شكاوى المرضى

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد التأمين الصحي

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد أطباء منطقة التأمين الصحي بالمحافظة وأعضاء لجنة الأورام بمستشفى الخارجة التخصصي، لبحث موقف الشكاوى المتكررة من مرضى الأورام بالمحافظة والاستجابة لهم، وفي ضوء توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

حيثُ تمت مناقشة أنواع الخدمات العلاجية التي تتيحها منطقة التأمين الصحي بالمحافظة لمرضى الأورام، وحرصت نائب المحافظ على التأكد من توافر الأدوية المختلفة، وتقديم خدمات التحاليل بأنواعها، بالإضافة للعلاج الهرموني والكيماوي وعلاج وحدة الآلام. لافتةً إلى تطوير وحدة دعم نفسي للمرضى خلال الفترة المقبلة، ومُوجهةً بتطوير ورفع كفاءة وحدة الأورام بمقر مستشفى الخارجة التخصصي لتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

كما اطّلعت على تقرير لجنة الأورام المنعقدة يوم الخميس الماضي للاطمئنان على توافر العلاج للحالات المختلفة، وأوضحت دكتورة زينب عبد الباري مدير منطقة التأمين الصحي أنه تم فحص ١٢ حالة مرضية أثناء انعقاد اللجنة من بينهم ١٠ حالات تتوافر لهم خدمات العلاج بالتأمين الصحي.

وفي ختام اللقاء، أكّدت نائب المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم لتوفير الخدمات اللائقة للمرضى، ووجهت بحصر جميع الاحتياجات اللازمة لتوفيرها. 
كما أكّدت على خضوع جميع الحالات للعلاج داخل المحافظة باستثناء الحالات التي تتطلب العلاج الإشعاعي والذري أو الحالات التي لا تتوافر لها الخدمة المطلوبة والتي تستلزم تحويلها إلى مستشفى أورام الأقصر.

نائب محافظ الوادى الجديد وفد أطباء منطقة التأمين الصحي أعضاء لجنة الأورام شكاوى المتكررة من مرضى الإستجابة لهم أنواع الخدمات العلاجية توافر الادوية

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