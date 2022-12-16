جيهان مديح: مشاركة السيسى بالقمة الأمريكية الإفريقية انتصار للدبلوماسية المصرية

ثمّنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الإفريقية الأمريكية، والتي يشارك فيها 49 رئيسًا وقائدًا من الدول الإفريقية بعد توقف نحو ثماني سنوات، لافتًة إلى أنه بفضل الدبلوماسية المصرية التي انتهجتها مصر أصبحت تفرض صيغة السياسة الخارجية لها على كافة دول العالم.

وأوضحت «مديح» في تصريح صحفي لها اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحمل على عاتقه هموم ومشاكل القارة السمراء، والمطالبة بكافة الحقوق المشروعة لها في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن القمة المنعقدة في واشنطن ستعود على القارة الإفريقية بمكاسب عديدة أهمها تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتابعت: "في ظل ما يواجهه العالم من تغير المناخ وتبعاتها الاقتصادية والحروب والصراعات التي طرأت مؤخرًا بين العديد من الدول، فالرئيس السيسي يسعى دائمًا لتعزيز الشراكة والعمل من أجل مستقبل أفضل ليس لمصر فقط بل للقارة بأكملها".

وأشارت إلى أن هذه القمة ستخرج بتوصيات إيجابية لها مردود قوي على القارة الإفريقية منها الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للدول الأكثر احتياجًا، وتكثيف الفرص الاستثمارية لدفع عجلة الاقتصاد الإفريقي، فضلًا عن التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.