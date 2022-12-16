بعد 21 عامًا.. أنجلينا جولي تستقيل من مهمتها كمبعوثة خاصة للمفوضية العليا للاجئين

بعد 21 عاماً من العمل المتفاني وأكثر من 60 مهمة ميدانية مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، تقرر الممثلة أنجلينا جولي، الاستقالة من مهمتها كمبعوثة خاصة للمفوضية، رغبةً منها في "العمل مع أطراف مختلفة" وعلى قضايا إنسانية أوسع، على ما شرحت.

وقالت الممثلة في بيان صدر عن المفوضية، اليوم الجمعة، "بعد 20 عاماً من العمل إلى جانب الأمم المتحدة، أشعر بأنّ الوقت حان للعمل مع جهات أخرى، والانخراط بشكل مباشر مع اللاجئين والمنظمات المحلية"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد رئيس المفوضية فيليبو جراندي: أنّ "أنجلينا جولي كانت لفترة طويلة شريكة بارزة للمفوضية في المسائل الإنسانية".

وأضاف رئيس المفوضية: "نحن ممتنون لها لالتزامها معنا مدى عقود وللفرق الذي أحدثته للاجئين ومَن اضطروا إلى الفرار من بلادهم".

أكثر من 60 مهمة

وأنجزت الممثلة أنجلينا جولي، وهي إحدى أشهر النجمات في هوليوود، أكثر من ستين مهمة ميدانية على مر السنين، مستفيدة من شهرتها واستقطابها وسائل الإعلام خلال مهامها، لصالح قضية اللاجئين.

وأوضح البيان أنّ أنجلينا جولي "زارت في الآونة الأخيرة دولتي اليمن وبوركينا فاسو مع المفوضية بهدف مقابلة النازحين الذين تضرروا من "أكثر حالتي طوارئ تواجه نقصاً في التمويل ولا تلقى تغطية كافية في العالم".

وفي اليوم العالمي للاجئين خلال شهر يونيو 2021، دعت أنجلينا جولي إلى مزيد من التضامن مع اللاجئين متطرقةً إلى ما وصفته بالأعذار غير المبررة لعدم اتخاذ مزيد من الخطوات خلال زيارتها لمخيم في بوركينا فاسو.

ولم تفد النجمة جولي بتفاصيل عن التزاماتها الإنسانية المستقبلية.

وقال رئيس المفوضية فيليبو جراندي: "أدرك أن قضية اللاجئين ستبقى عزيزة على قلبها وأنا متأكد من أنّها ستحمل الشغف نفسه لجهة تعمل على القضايا الإنسانية".