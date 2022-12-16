الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محلل سياسي: الانتخابات البرلمانية التونسية الحالية تعبر عن مشروع قيس سعيد السياسي

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية التونسية

قال بسام حمدي، المحلل السياسي، إن الانتخابات البرلمانية التونسية الحالية تعبر عن استكمال المشروع السياسي الذي بدأه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو عام 2021.

قوائم الأحزاب التونسية 

وأكد بسام حمدي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد حل البرلمان وتغيير الدستور يريد قيس سعيد تأسيس سلطة تشريعية جديدة من خلال التصويت على الأفراد وليس على قوائم الأحزاب، حيث لا يميل قيس سعيد إلى الأحزاب السياسية على الإطلاق. 

الانتخابات البرلمانية التونسية 

وأضاف في حديثه، أن نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة سيترجم إقبال الشعب التونسي على قرارات قيس سعيد.

بسام حمدي محلل سياسي البرلمان التونسي قيس سعيد القاهرة الإخبارية

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