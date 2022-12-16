الداخلية تكشف كواليس ضبط المتحرش بفتاة في الإسكندرية

نجح أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع "فيس بوك"، يتضمن قيام مجموعة من المواطنين بالتعدى على شخص لقيامه بالتحرش بإحدى الفتيات أمام مطعم بالإسكندرية.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 14 ديسمبر، تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بضبط الأهالي لشخص أمام أحد المطاعم بدائرة القسم.

وبالإنتقال تم التقابل مع الـمُبلغة (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤالها قررت أنها حال تواجدها داخل المطعم فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها فقامت بالإستغاثة بالأهالى وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.