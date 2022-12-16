الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف كواليس ضبط المتحرش بفتاة في الإسكندرية

تحرش
تحرش

نجح أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع "فيس بوك"، يتضمن قيام مجموعة من المواطنين بالتعدى على شخص لقيامه بالتحرش بإحدى الفتيات أمام مطعم بالإسكندرية.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 14 ديسمبر، تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بضبط الأهالي لشخص أمام أحد المطاعم بدائرة القسم.

وبالإنتقال تم التقابل مع الـمُبلغة (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤالها قررت أنها حال تواجدها داخل المطعم فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها فقامت بالإستغاثة بالأهالى وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التعدي بالضرب التواصل الإجتماعى فيس بوك إحدى الفتيات بالتحرش أمن الأسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

نزار الجليدى: التونسيون يتطلعون لبرلمان ينهى مشاكلهم الاقتصادية

ارتفاع رحلات الطيران القادمة من روسيا.. وزيادة إنفاق السائحين الروس

خطيب الجامع الأزهر للتجار: «إخفاء السلع واحتكارها حرام شرعًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967