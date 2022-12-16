الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الأنصار بقرية عنيبة في أسوان (صور)

افتتاح المسجد
افتتاح المسجد

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، وصابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة اليوم الجمعة لافتتاح مسجد الأنصار بقرية عنيبة بتكلفة 1.8 مليون جنيه، وبمساحة 260 م2. 

وذلك بحضور القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية، وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ حنفى محمود بعنوان "طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع". 

ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارِ افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 110 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة. 

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وأكد أنه على أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدي للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة. 

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كانت نظمت جلسة حوار مجتمعى للاستماع إلى مطالب وإحتياجات أهالي قرية أبو الريش بمدينة أسوان، وذلك في إطار تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برصد وحصر كافة المشكلات والمطالب الجماهيرية بمختلف القرى والنجوع التي تم إدراجها ضمن المشروعات التنموية والخدمية للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة).

وجاء ذلك بحضور محمد صلاح المنسق العام لحياة كريمة بالمحافظة وأحمد عبد الراضي رئيس الوحدة المحلية للقرية.

وقد أكد اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف الجهود المبذولة للتعرف والوقوف أولاً بأول على جميع الإحتياجات الجماهيرية وترجمتها إلى واقع ملموس يتجسد في حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشية ورفع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وضمان توفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

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وأشار إلى أنه خلال جلسة الحوار تم حصر جميع المطالب الفعلية للأهالي والتي تمثلت في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية والمدارس، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والإسكان والبريد والاتصالات والكهرباء والإنارة والغاز الطبيعي والري والشباب والرياضة ومحو الأمية والمرافق العامة.

وقد كشف محافظ أسوان إلى أنه جارِ دراسة وبحث هذه المشكلات والمطالب من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها في أقرب وقت ضمن المشروعات والفعاليات التنموية والخدمية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

مسجد الأنصار افتتاح مسجد الأوقاف أسوان نصر النوبة عنيبة

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