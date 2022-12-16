محافظ أسيوط يتفقد فرع مكتبة مصر العامة لمتابعة سير العمل والأنشطة

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فرع مكتبة مصر العامة بحي شرق مدينة أسيوط التابعة لصندوق مكتبات مصر العامة بوزارة الثقافة، والتي تم افتتاحها مؤخرًا على مساحة 700 متر تحتوي على 35 ألف عنوان كتاب بإجمالي 75 ألف نسخة وذلك للاطمئنان على سير العمل بها وما تقدمه من خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على دعم كل دور الثقافة والمكتبات لما لها من تأثير مباشر على المستوى الثقافي للمواطنين، كونها إحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل شخصية الإنسان وتسهم في رفع الوعي القومي وغرس قيم الولاء والانتماء وتنمية المهارات وبناء القدرات لدى النشء الجديد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

رافقه خلال الزيارة الدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، ومحمود ياسين رئيس حي شرق، وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط.

وتفقد المحافظ ومرافقوه مبنى المكتبة والأقسام التي يتكون منها والخدمات التي يقدمها كل قسم، وتجول داخل أروقة المكتبة من قاعات الاطلاع للأطفال والكبار وقاعات تدريب الحاسب الآلي واللغات والأنشطة والعلوم البحثية والوسائط المتعددة والاستعارة.

- دور بارز لمكتبة مصر العامة في توعية النشء والشباب



وأكد المحافظ على الدور البارز الذي تقدمه مكتبة مصر العامة في توعية النشء والشباب باعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكل أشكالها وأنواعها، ويتردد عليها المواطنون على اختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع واستغلال أوقات فراغهم، مؤكدًا أن المكتبة تمثل منارة تثقيفية وتعليمية وتعمل على تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة "الكتب والمجلات ومواد السمع البصرية مثل الفيديو وغيرها"، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

- دورات تدريبية على الحاسب الآلي وورش الرسم للأطفال



واستمع اللواء عصام سعد لشرح تفصيلي من مديرة المكتبة عن مكوناتها وأقسامها المختلفة وطرق العمل بها من فهرسة للكتب، وأشاد بمستوى النظافة العامة وأبدى إعجابه بالنظام وطريقة تصنيف الكتب داخل المكتبة، واطلع على عدد من الأنشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على الحاسب الآلي وورش الرسم للأطفال وغيرها، موجهًا بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات متنوعة في مختلف مجالات المعرفة، كما تحاور مع بعض المترددين على المكتبة وحثهم على أهمية القراءة والاطلاع لما لها من تأثير كبير في تطوير الوعى وبناء الشخصية وتشكيل الوجدان وسمو الروح فالكتاب هو خير رفيق في كل زمان ومكان متمنيًا لإدارة المكتبة والعاملين بها مواصلة التقدم والرقي واستمرار أداء رسالتها التعليمية والتثقيفية والتنويرية.

ومن جانبها أشارت مديرة مكتبة مصر العامة فرع أسيوط، إلى أن المكتبة تقدم خدمات عدة في مجالات القراءة والاستعارة وتنمية المهارات والأشغال اليدوية وورش التلوين والرسم والخط العربي والمسابقات والأفلام التعليمية، ودورات تدريبية في تعلم الحاسب الآلي والتسويق الالكتروني والتنمية البشرية واللغات فضلًا عن ندوات التوعية بكل القضايا، لافتة إلى أن المكتبة تشهد إقبالًا كبيرًا خلال فترة عملها التي تبدأ من الساعة 8:30 صباحًا إلى الـ 3 عصرًا وفي الفترة المسائية من الساعة 5: 10 مساءً.

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