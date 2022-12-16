لمدة 45 يومًا.. خريطة تحويلات مرورية بعد غلق كوبرى ونفق أحمد عرابى بالجيزة

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة 45 يومًا، بالخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى أحمد عرابي، مما يستلزم الغلق الكلى لمنزل كوبرى أحمد عرابى تحديدًا أعلى شارع السودان بالاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابي.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 24 ساعة لمدة (45 يومًا) ابتدءً من الساعة 1 صباحًا يوم الجمعة الموافق 16/12/2022 وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 30/1/2023.. وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة سير المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وترغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى تقوم بالنزول اتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق (ميدان مدينة الأمل – المطار – إمبابة).

استكمال السير بشارع المطار حتى ميدان مدينة الأمل ثم الدخول يسارًا اتجاه شارع مدينة الأمل وصولًا حتى محور أحمد عرابى (بعد استحداث فتحة دخول بعرض 20 مترًا تتخلل الجزيرة الفاصلة بين شارع مدينة الأمل ومحور أحمد عرابى).

الدخول يمينًا بمحور أحمد عرابى اتجاه نفق أحمد عرابى والطريق الدائري.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.