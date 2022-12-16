الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة في حركة السيارات.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

سيولة
سيولة

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، صباح اليوم، انسيابية وسيولة مرورية في حركة السيارات، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للموظفين بالقطاعات الحكومية وبعض القطاعات الخاصة، وسط تواجد رجال المرور لتنظيم حركة السيارات.

الحالة المرورية

وسادت حالة من الانسيابية والسيولة المرورية أعلى الطريق الدائري وداخل النفق للقادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

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الطرق الرئيسية القاهرة الجيزة انسيابية وسيولة حركة السيارات الشوارع والميادين الحالة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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