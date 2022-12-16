الليلة.. الجزء الثاني من لقاء مصطفى قمر مع أنغام

تستضيف الفنانة أنغام فى حلقة الليلة، من برنامجها الذي يعرض على قناة "dmc"، الفنان مصطفى قمر، في الجزء الثاني من الحلقة حيث عرضت أمس، الخميس، الجزء الأول من الحوار.

ومن المقرر أن يتحدث مصطفى قمر خلال الحلقة عن مشواره الفني وعلاقته بالملحن يحيى خليل، ويقدم خلال الحلقة مجموعة من أشهر أغانيه، بجانب أغانى مع الفنانة أنغام.

وخلال الجزء الأول، كشف الفنان مصطفى قمر، عن حبه لمحمد منير حيث أكد أنه تأثر به كثيرًا، قائلا "بدأت التلحين ولحنت الأغاني بتاعتي، ووقتها كنت بحب محمد منير وتأثرت به، وشايف أن محدش جيه غنى كمية الكلام بتاعته دي وللشعراء زي فؤاد حداد، عبدالرحيم منصور، سيد حجاب، وتعلمت حاجات كتير وأعجبت بشكل المزيكا ده".

وأضاف "كنت بسمع أغاني غربي كتير، وبسمع أغاني فرنسية، أول حفلة لي كانت في الجامعة، كان فيه مطرب الجامعة اسمه جمال جوجو، فقالولي هنعمل حفلة أنت وجمال، فحسيت أن الحفلة دي مهمة جدًا، والمزيكا هي رأي، وانت بتنقلي للناس رأيك في الحياة عمومًا".

وتابع |"قمر"، "كنت عايز أنقلهم وجهة نظري، وطلعت على المسرح وغنيت وبقى لي جمهور داخل الجامعة وده أداني ثقة كبيرة في نفسي".