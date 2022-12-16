مركز بحثي أمريكي: مصر قادرة على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط

قال مركز بحثي أمريكي، إن مصر تفوز بالتزام الولايات المتحدة بضمان أنها لديها القدرة على الدفاع عن شعبها وأمنها وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار مركز "أوراسيا ريفيو" البحثي الأمريكي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى كبار المسؤولين الأمريكيين، على هامش القمة الأمريكية الإفريقية، في واشنطن.

ولفت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال لقائه مع الرئيس السيسي في البنتاجون، إلى لأن "مصر رائدة على الساحة العالمية بالإضافة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا".

وأضاف أوستن:"سنواصل العمل مع مصر وجيرانك لتعزيز التشغيل البيني والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري"، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة خاصة في المجالين العسكري والأمني ​​في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم.

ووصف بيان رسمي العلاقات الثنائية بأنها "جوهر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين". وهذه العلاقات تدعم مسؤوليتهم المشتركة وجهودهم نحو استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ".

وشكر أوستن الرئيس السيسي لتولي مصر قيادة فرقة العمل المشتركة 153، والتي تضمن أمن خطوط المواصلات البحرية في البحر الأحمر.

تسلمت البحرية المصرية في 12 ديسمبر قيادة فرقة العمل رقم 153 من البحرية الأمريكية خلال حفل أقيم في البحرين ، حيث يوجد المقر الرئيسي للموظفين متعددي الجنسيات.

قال أوستن، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان أن مصر لديها القدرة على الدفاع عن شعبها وأراضيها.

وفي لقاء آخر، ناقش السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأفريقية الرئيسية في ضوء القمة الأمريكية الأفريقية. وقال السيسي إن القارة الأفريقية بحاجة إلى بنية تحتية قارية كاملة تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التي تغطي الدول الإفريقية.

وأضاف أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال مشروع دولي واسع النطاق يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى، مشيرًا إلى أن خبرة التنمية العالمية يمكن أن تخلق رؤية شاملة للبنية التحتية، وهو أمر حاسم لنجاح جهود التنمية في القارة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن بلينكين رحب بزيارة السيسي لواشنطن ، والتي تأتي في إطار دعم مسار العلاقات بين البلدين الصديقين.

وشدد بلينكن على التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ودعم "جهود القاهرة الحثيثة في السعي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".

وفيما يتعلق بسد النهضة، أكد الرئيس السيسي التزام مصر بتطبيق مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق بقواعد ملء السد وتشغيله.