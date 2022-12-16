خالد سليم يكشف بداية ظهور موهبة الغناء لديه

قال الفنان خالد سليم، إن موهبة الغناء بدأت لديه وهو في سن السادسة من عمره، وكان وقتها يعزف على آلة "ملوديكا"، أهداها له أحد أقاربه وغنى بها "في يوم وليلة".

وأضاف “سليم”، خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on"ن أنه فضل الانضمام إلى الأوبرا لأن لها جمهور خاص وذواق، مشيرًا إلى أنه نشأ وتربى وعاش في الكويت، وعندما جاء مصر قبل الجامعة قرر الغناء، ولكنه والده أعاده للكويت لإكمال دراسته.

وأكد أنه يحب الغناء في الأوبرا ومهرجان القلعة وذلك بسبب طبيعة جمهورهما وأنه يحب الوان معينة وذواق وينتقد.

قصة غنائه مع جاره

وكشف تفاصيل غنائه مع جاره "أندرو"، وكان في الخامسة من عمره، قائلًا: "كنت بتمرن على أغنية عالم تاني، وهي أول أغنية خاصة لي، وأنا بغنيها سمعت صوت طفل بيغنيها معايا وبيغنيها حلو أوي، وسجلت الأغنية أنا وهو لأن صوته حلو، والأغنية لها إصدراين الأول طارق حسيب، والتانية أنا وأندرو بالجيتار".