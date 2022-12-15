دينا فؤاد تكشف تفاصيل أول عمل لها مع نور الشريف وسبب انتقاده

كشفت الفنانة دينا فؤاد، تفاصيل عن بدايتها الفنية، ودور الفنان الراحل نور الشريف، في وضعها على سلم النجومية، بعد اشتراكها معه في مسلسل "الدالي".

أهدي كل تكريماتي لنور الشريف

وقالت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on: "الفنان نور الشريف، غاب ولكن روحه مازالت معنا، مؤكدة أنه لا يوجد تكريم إلا وتهديه للفنان الراحل.

وعن دخولها مجال التمثيل قالت، إنها كانت في حوار صحفي مع شريف مندور، وكانت وقتها تعمل مذيعة لعامين، فسألها "مش عايزة تمثلي"، فأخبرته عن رغبتها في التمثيل مع الفنان نور الشريف، لأنه يقدم وجوه جديدة شباب ويعمل منهم نجوم، وبالفعل اتصل عليه وأخبره عنها ليخبره بأنه يقابلها بها في اليوم التالي بمكتبه، مؤكدة أن مشاركتها في مسلسل "الدالي" معه هو رزق كبير من ربنا.

وأشارت إلى أن الفنان نور الشريف، أرسلها للدكتور محمد عبدالهادي، لورشة تمثيل، مؤكدة أن الفنان نور الشريف تعب معهم جميعا هي وايتن عامر، ومي نور الشريف، وعمرو يوسف، وحسن الرداد.

وتابعت أن الفنان نور الشريف، أقام مؤتمرًا صحفيًا لتقديم النجوم الشباب وقتها تعرض للانتقاد لتقديم 9 نجوم شباب في عمل واحد، ولكن “الدالي” حقق نجاحًا كبيرًا.

وكشفت سبب رفضها تقديم مسرحية "عجايب"، مع أحمد فؤاد نجم، مؤكدة أنها تخاف من المسرح، وأنها بعد ذلك صورت أغنية مع هاني شنودة، واعتذرت.