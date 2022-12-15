الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المقاولون العرب يحوّل تأخره بهدفين لانتصار مثير على إنبى

المقاولون العرب
المقاولون العرب

حوّل فريق المقاولون العرب تأخره بهدفين أمام إنبي إلى انتصار مثير على الفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

تقدم فريق إنبي في الشوط الأول بهدفين عن طريق أحمد أمين أوفا في الدقيقة 15.

وقلص لؤي وائل النتيجة بتسجيل أول أهداف المقاولون العرب في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، سجل الأوغندي جوزيف أوتشايا هدفين لصالح المقاولون العرب في الدقيقتين 57 و62 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد المقاولون العرب عند 10 نقاط في المركز الثامن وتوقف رصيد إنبي عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

المقاولون العرب انبى الدورى المصرى جوزيف أوتشايا

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