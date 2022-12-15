المقاولون العرب يحوّل تأخره بهدفين لانتصار مثير على إنبى

حوّل فريق المقاولون العرب تأخره بهدفين أمام إنبي إلى انتصار مثير على الفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

تقدم فريق إنبي في الشوط الأول بهدفين عن طريق أحمد أمين أوفا في الدقيقة 15.

وقلص لؤي وائل النتيجة بتسجيل أول أهداف المقاولون العرب في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، سجل الأوغندي جوزيف أوتشايا هدفين لصالح المقاولون العرب في الدقيقتين 57 و62 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد المقاولون العرب عند 10 نقاط في المركز الثامن وتوقف رصيد إنبي عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.